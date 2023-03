In che cosa consiste il premio Gaetano Scirea? In ricordo del Capitano bianconero (Di lunedì 13 marzo 2023) Gaetano Scirea è stato un mito del calcio italiano e della Juventus, per questo motivo ogni anno viene assegnato un premio in suo onore. Quando vengono solamente citati certi nomi è praticamente normale e scontato che scatti anche la lacrimuccia e non potrebbe essere diversamente quando si ha modo di parlare di Gaetano Scirea, un uomo prima ancora che un fenomeno in campo. LaPresseNon aveva bisogno di urlare Gaetano, non gli serviva a nulla sbraitare e redarguire con severità i suoi compagni, perché tante volte i veri leader sono quelli che riescono a restare spesso in silenzio. Scirea è stato il Capitano della Juventus d’oro degli anni ’80, colui che riuscì ad alzare al cielo Scudetti, Coppa Italia, ma anche Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 marzo 2023)è stato un mito del calcio italiano e della Juventus, per questo motivo ogni anno viene assegnato unin suo onore. Quando vengono solamente citati certi nomi è praticamente normale e scontato che scatti anche la lacrimuccia e non potrebbe essere diversamente quando si ha modo di parlare di, un uomo prima ancora che un fenomeno in campo. LaPresseNon aveva bisogno di urlare, non gli serviva a nulla sbraitare e redarguire con severità i suoi compagni, perché tante volte i veri leader sono quelli che riescono a restare spesso in silenzio.è stato ildella Juventus d’oro degli anni ’80, colui che riuscì ad alzare al cielo Scudetti, Coppa Italia, ma anche Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e ...

