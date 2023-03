Immobili nuovi o usati, Tecnocasa: interesse per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO – Negli anni scorsi i potenziali acquirenti si sono sempre mostrati particolarmente attenti alla qualità costruttiva degli Immobili mostrando un crescente interesse per le nuove costruzioni, salvo poi orientarsi spesso sulle soluzioni usate, a causa del costo più elevate delle prime. Nelle grandi città chi sceglie il nuovo deve mettere in conto un incremento medio del prezzo del 27,5% rispetto a una soluzione usata, motivo per cui spesso si opta per l’hinterland dove il risparmio può arrivare anche al 50%. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che ha messo a confronto l’acquisto di un immobile nuovo con una soluzione usata. Un punto a favore dell’acquisto del nuovo lo ha fornito la pandemia: i giorni trascorsi in casa e soprattutto il lavoro da remoto, hanno focalizzato ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO – Negli anni scorsi i potenziali acquirenti si sono sempre mostrati particolarmente attenti alla qualità costruttiva deglimostrando un crescenteper le, salvo poi orientarsi spesso sulle soluzioni usate, a causa del costo più elevate delle prime. Nelle grandi città chi sceglie il nuovo deve mettere in conto un incremento medio del prezzo del 27,5% rispetto a una soluzione usata, motivo per cui spesso si opta per l’hinterland dove il risparmio può arrivare anche al 50%. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppoche ha messo a confronto l’acquisto di un immobile nuovo con una soluzione usata. Un punto a favore dell’acquisto del nuovo lo ha fornito la pandemia: i giorni trascorsi in casa e soprattutto il lavoro da remoto, hanno focalizzato ...

