Ilary Blasi e Francesco Totti pronti a farsi intervistare in tv? La conduttrice sì e lo farà con Silvia Toffanin a Verissimo L’ex calciatore a Belve?

(Di lunedì 13 marzo 2023) La fine del matrimonio traera stata annunciata lo scorso 11 luglio all’agenzia Ansa. Mesi dopo vivono alla luce del sole nuove storie d’amore, rispettivamente con la flower designer Noemi Bocchi e con l’imprenditore Bastian Muller. Una storia, quest’ultima, ufficializzata dallaMediaset sabato scorso su Instagram. Dopo mesi di paparazzate e indizi,è uscita allo scoperto mostrandosi con il nuovo compagno, con tanto di bacio in primo piano.dal giorno dell’annuncio della rottura connon ha mai rilasciato dichiarazioni. Le parole, poche e pronunciate in rare occasioni, sono state affidate ai suoi legali. Nessuna intervista, nessun commento. Nelle scorse settimane Dagospia ha annunciato la sua ...

''Il danno di mio figlio è permanente, dovrà portare il tutore per sempre'' mostra finalmente il compagno Bastian Muller

Francesco Totti e Ilary Blasi non si vedranno martedì 14 marzo in tribunale per discutere la loro separazione. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, uno dei due ex coniugi avrebbe ch ...Quello dei Rolex, dei gioielli, delle borsette griffate è un procedimento parallelo a quello della separazione. Tali oggeti sarebbero stati fatti sparire dal giallorosso e fatti ritrovare in un locale ...