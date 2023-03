Il volto noto della Tv italiana è diventata mamma: come si chiama il nuovo arrivato (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi Tv. . Un altro fiocco azzurro in casa dell’amata giornalista e conduttrice italiana, la quale ha avvisato i suoi numerosi followers su Instagram del nuovo arrivo con un post davvero molto dolce e commosso. Per il piccolo arrivato tantissimi gli auguri da parte sia dei fan della madre che da tanti volti noti dello spettacolo italiano. Scopriamo ora insieme sia il nome del piccolo sia le parole che Mia Ceran ha dedicato al suo piccolo principe subito dopo essere diventata di nuovo mamma.



Leggi anche: “Nei tuoi panni” su Rai2: spostata la data d’inizio del nuovo programma con Mia Ceran Leggi anche: Chi è Mia Ceran: età, compagno e quando partorisce Leggi anche: “Quelli che il lunedì” su Rai 2, tutto sul programma con Luca e Paolo e ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi Tv. . Un altro fiocco azzurro in casa dell’amata giornalista e conduttrice, la quale ha avvisato i suoi numerosi followers su Instagram delarrivo con un post davvero molto dolce e commosso. Per il piccolotantissimi gli auguri da parte sia dei fanmadre che da tanti volti noti dello spettacolo italiano. Scopriamo ora insieme sia il nome del piccolo sia le parole che Mia Ceran ha dedicato al suo piccolo principe subito dopo esserediLeggi anche: “Nei tuoi panni” su Rai2: spostata la data d’inizio delprogramma con Mia Ceran Leggi anche: Chi è Mia Ceran: età, compagno e quando partorisce Leggi anche: “Quelli che il lunedì” su Rai 2, tutto sul programma con Luca e Paolo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiocarrozz2 : @me_la_nia86 @vincefrancesco se vuole bene a suo figlio gli faccia capire che quella ragazza lo portera alla pazzia… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Sul tappeto color champagne degli #Oscar2023, tra le star di Hollywood, c'è anche un volto piuttosto noto qui in Italia, si tr… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sul tappeto color champagne degli #Oscar2023, tra le star di Hollywood, c'è anche un volto piuttosto noto qui in Italia, si tr… - fanpage : Sul tappeto color champagne degli #Oscar2023, tra le star di Hollywood, c'è anche un volto piuttosto noto qui in It… - James_Pz27 : @MaTheRaptor Sul Twitter internazionale questa storia sta esplodendo, era un volto piuttosto noto. La seguivo pure. -