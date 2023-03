Il Volley Napoli vince e si qualifica matematicamente ai playoff per la Serie B2 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Volley Napoli conquista matematicamente l’accesso ai playoff per salire in Serie B2 con tre giornate d’anticipo sulla conclusione del campionato. Vittoria fondamentale nella scorsa giornata per le azzurre del Volley Napoli che sono uscite dal campo di Pianura con il bottino punti pieno. Un 3-1 di carattere che porta le atlete di mister Alessandro Leggi su 2anews (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilconquistal’accesso aiper salire inB2 con tre giornate d’anticipo sulla conclusione del campionato. Vittoria fondamentale nella scorsa giornata per le azzurre delche sono uscite dal campo di Pianura con il bottino punti pieno. Un 3-1 di carattere che porta le atlete di mister Alessandro

