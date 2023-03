Il velo non è solo un pezzo di stoffa. È l'architrave del sistema illiberale, la bandiera nera issata sulla pelle perché il mondo veda. Se cadrà, nessuna - e nessuno - avrà più paura della paura (Di lunedì 13 marzo 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono trascorsi sei mesi da quando Mahsa Amini, una ragazza iraniana di origine curda, venne fermata a Teheran all’uscita del metro e poi caricata su un camioncino della polizia morale. Aveva il velo “messo male”. Un ciuffo di capelli a vista. Un ripasso delle regole estetico-ideologiche l’avrebbe rimessa a posto, al suo posto nella società, coperta e sottomessa. nessuno ha potuto accertare che cosa sia successo sul furgone dei Basij. Mahsa è stata scaricata in coma all’ospedale. E dopo due giorni è “deceduta per malattie pregresse”, secondo il bollettino ufficiale. perché era stata picchiata a morte, secondo familiari e amici. Leggi anche › L’8 marzo quest’anno è dedicato a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 marzo 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono trascorsi sei mesi da quando Mahsa Amini, una ragazza iraniana di origine curda, venne fermata a Teheran all’uscita del metro e poi caricata su un camioncinopolizia morale. Aveva il“messo male”. Un ciuffo di capelli a vista. Un ripasso delle regole estetico-ideologiche l’avrebbe rimessa a posto, al suo posto nella società, coperta e sottomessa.ha potuto accertare che cosa sia successo sul furgone dei Basij. Mahsa è stata scaricata in coma all’ospedale. E dopo due giorni è “deceduta per malattie pregresse”, secondo il bollettino ufficiale.era stata picchiata a morte, secondo familiari e amici. Leggi anche › L’8 marzo quest’anno è dedicato a ...

