Il tribunale dell’Aia è pronto a condannare la Russia per i crimini di guerra

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’imputazione èdi. Ilpenale internazionale è (finalmente)ad aprire due casi contro i russi coinvolti nelle atrocità commesse in Ucraina. Per i responsabili sarà spiccato un mandato d’arresto. Il Cremlino dovrà rispondere delle deportazioni di bambini e adolescenti, costretti alla «rieducazione», e di aver deliberatamente bombardato le infrastrutture civili dell’Ucraina. Lo rivela il New York Times, da fonti interne alla Corte con sede all’Aia, in Olanda. La svolta arriva dopo mesi di lavoro sul campo da parte di una squadra investigativa speciale, incaricata di raccogliere le prove. Se quanto scrive il giornale americano sarà confermato, il procuratore capo Karim Khan dovrà prima sottoporre le accuse ai magistrati in una sorta di udienza preliminare, che verificherà ci siano le basi ...