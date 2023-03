Il tifoso viola reintegrato, l’autista omofobo licenziato. Il caos delle norme dietro due sentenze così diverse (Di lunedì 13 marzo 2023) La materia dei licenziamenti infiamma da sempre le aule di giustizia, con decisioni non sempre facili da comprendere, soprattutto perché spesso il cittadino comune ha la sensazione che manchi un metro di valutazione comune e condiviso tra gli organi di giustizia. La scorsa settimana sono salite agli onori della cronaca due vicende molto diverse che hanno accentuato questa sensazione: la controversia del dipendente licenziato per essere andato a vedere la partita Fiorentina-Juventus durante la malattia e quella dell’autista cacciato dal lavoro per aver definito con tono derisorio «lesbica» una sua collega.Le vicende sono diverse sia per la dinamica dei fatti, sia per il grado di giudizio in cui si sono svolte (la causa del lavoratore che va allo stadio in malattia si è svolta presso il Tribunale del lavoro di Arezzo, ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) La materia dei licenziamenti infiamma da sempre le aule di giustizia, con decisioni non sempre facili da comprendere, soprattutto perché spesso il cittadino comune ha la sensazione che manchi un metro di valutazione comune e condiviso tra gli organi di giustizia. La scorsa settimana sono salite agli onori della cronaca due vicende moltoche hanno accentuato questa sensazione: la controversia del dipendenteper essere andato a vedere la partita Fiorentina-Juventus durante la malattia e quella delcacciato dal lavoro per aver definito con tono derisorio «lesbica» una sua collega.Le vicende sonosia per la dinamica dei fatti, sia per il grado di giudizio in cui si sono svolte (la causa del lavoratore che va allo stadio in malattia si è svolta presso il Tribunale del lavoro di Arezzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gian19721 : @JosephDifranc20 Il fenomeno tifoso viola , quello della telefonata in lega per sapere se la juve , vincendo la cop… - _ceszco : Ho risposto ad un tweet di Zuliani su Pogba ironizzando sul suo stato fisico e ho ricevuto un like da un tifoso vio… - oathkeepergirl : LINO TIFOSO VIOLA non lo sapevo. Benissimo allora protettissimo - Vincenz20876990 : @realvarriale Non si capisce se godi più a fare il tifoso becero napoletano o se godi più a questo spettacolo indec… - LovesSymon : @Tuckerismo Da tifoso viola ti dico: l’abbiamo già vinta Firenze capitale d’Europa -