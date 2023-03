Il Tar rigetta istanza Eintracht, stop a tifosi residenti a Francoforte: via libera agli altri (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I tifosi tedeschi dell’Eintracht potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri, in programma mercoledì sera, ma non quelli residenti a Francoforte. Lo ha deciso il Tar della Campania, confermando di fatto l’ultima decisione del prefetto. Il tribunale, infatti, ha rigettato l’istanza cautelare dei legali dell‘Eintracht Frankfurt Fussball (presentata insieme con il ricorso “integrato per motivi aggiunti”), contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la vendita dei biglietti ai tedeschi residenti a Francoforte. Lo fa sapere l’avvocato Daniele Labbate, componente del collegio difensivo della società calcistica tedesca di cui fanno parte anche gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Itedeschi dell’potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri, in programma mercoledì sera, ma non quelli. Lo ha deciso il Tar della Campania, confermando di fatto l’ultima decisione del prefetto. Il tribunale, infatti, hato l’cautelare dei legali dell‘Frankfurt Fussball (presentata insieme con il ricorso “integrato per motivi aggiunti”), contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la vendita dei biglietti ai tedeschi. Lo fa sapere l’avvocato Daniele Labbate, componente del collegio difensivo della società calcistica tedesca di cui fanno parte anche gli ...

