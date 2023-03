Il Tar respinge il secondo ricorso dell’Eintracht | “Nuovi profili di rischio per la pubblica sicurezza”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sembra che adesso possa essere messa la parola “fine” a questa vicenda. La decisione definitiva sulla vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la partita di mercoledì sera fra Napoli e Eintracht arriva dal Tar della Campania. Nonostante il divieto, la presenza dei tifosi però è pressoché data per certa dalle autorità. Il Tar ha infatti respinto il nuovoFrancoforte dopo il nuovo provvedimento adottato dal prefetto di Napoli. Scrive il presidente del Tar, Maria Abruzzese: “Gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti. Episodi che avrebbero ingenerato un sentimento di ‘rivalsa’, documentato da un monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni ...