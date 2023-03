Il suicidio perfetto del Pd, chi mettono al fianco di Santori: sono spacciati... (Di lunedì 13 marzo 2023) Il "nuovo" Partito democratico a guida Elly Schlein è stato definito. Alla direzione, con Stefano Bonaccini in testa, 175 nomi. Tra questi due novità. La neo leader dem ha imbarcato pure le ex Sardine. Parliamo di Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Una scelta però che potrebbe ritorcersi contro. Tra i due i rapporti non sono dei migliori. Basta pensare al rimprovero della Cristallo, che nelle settimane scorse ha bacchettato il collega. All'attivista, che si diceva indifferente alla notizia dell'addio dell'ex ministro Fioroni al Pd, la Cristallo ha replicato: "Non condivido le sue parole. Penso che sia giusto dire che quando qualcuno va via dispiace sempre". Insomma, la Cristallo ha contestato "l'atteggiamento respingente che non è possibile avere in questa fase così delicata". E ancora: "Bisogna avere rispetto per chi ha una certa storia, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il "nuovo" Partito democratico a guida Elly Schlein è stato definito. Alla direzione, con Stefano Bonaccini in testa, 175 nomi. Tra questi due novità. La neo leader dem ha imbarcato pure le ex Sardine. Parliamo di Mattiae Jasmine Cristallo. Una scelta però che potrebbe ritorcersi contro. Tra i due i rapporti nondei migliori. Basta pensare al rimprovero della Cristallo, che nelle settimane scorse ha bacchettato il collega. All'attivista, che si diceva indifferente alla notizia dell'addio dell'ex ministro Fioroni al Pd, la Cristallo ha replicato: "Non condivido le sue parole. Penso che sia giusto dire che quando qualcuno va via dispiace sempre". Insomma, la Cristallo ha contestato "l'atteggiamento respingente che non è possibile avere in questa fase così delicata". E ancora: "Bisogna avere rispetto per chi ha una certa storia, in ...

