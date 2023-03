Il sondaggio di lunedì 13 marzo 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) - Valori %. sondaggio realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4538 non rispondenti) tra l'8 e il 13 marzo 2022. Il campione è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 marzo 2023) - Valori %.realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4538 non rispondenti) tra l'8 e il 132022. Il campione è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Il Consiglio di Stato ha bocciato la propoga delle concessioni balneari decisa dal Governo Meloni con il milleproro… - SilviaPrato1 : RT @CestariGiorgio: Sondaggio del lunedì: come mai gli unici gridano allo scandalo per il gol di #Rabiot sono gli #Interisti partendo da Pa… - IRebell05 : RT @CestariGiorgio: Sondaggio del lunedì: come mai gli unici gridano allo scandalo per il gol di #Rabiot sono gli #Interisti partendo da Pa… - Chicca141002 : RT @CestariGiorgio: Sondaggio del lunedì: come mai gli unici gridano allo scandalo per il gol di #Rabiot sono gli #Interisti partendo da Pa… - CestariGiorgio : Sondaggio del lunedì: come mai gli unici gridano allo scandalo per il gol di #Rabiot sono gli #Interisti partendo d… -