Il sindaco Manfredi: «C’è grande preoccupazione al Viminale per i tifosi dell’Eintracht a Napoli» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso preoccupazione circa l’arrivo dei tifosi tedeschi dell’Eintracht nella capitale partenopea in occasione della partita di Champions di mercoledì sera allo stadio Maradona. Il sindaco è intervenuto a margine di un incontro sulla pubblica amministrazione, queste le sue parole riportate dall’Agenzia Dire: «C’è grande preoccupazione dall’osservatorio nazionale del ministero degli Interni sull’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. È una preoccupazione specifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri. Non c’è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildi, Gaetano, ha espressocirca l’arrivo deitedeschinella capitale partenopea in occasione della partita di Champions di mercoledì sera allo stadio Maradona. Ilè intervenuto a margine di un incontro sulla pubblica amministrazione, queste le sue parole riportate dall’Agenzia Dire: «C’èdall’osservatorio nazionale del ministero degli Interni sull’arrivo deitedeschi a. È unaspecifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri. Non c’è ...

