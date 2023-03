Il Serio e la crisi idrica: sempre meno acqua e più calda- Foto/Video (Di lunedì 13 marzo 2023) La ricerca sul Serio . Politecnico e Bicocca studiano l’alveo dal 2016: effetti evidenti del riscaldamento globale.Vita del fiume minacciata da periodi di secca prolungati e alte temperature. «Intervenire sulla gestione idrica». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 marzo 2023) La ricerca sul. Politecnico e Bicocca studiano l’alveo dal 2016: effetti evidenti del rismento globale.Vita del fiume minacciata da periodi di secca prolungati e alte temperature. «Intervenire sulla gestione».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Irena67516527 : @GiuliaLoglisci_ È crisi non arrivano i risultati??? Ma fate sul serio?? Si droga pure lui alla sua età?? Devo fare… - ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: Politecnico e Bicocca studiano l’alveo dal 2016: effetti evidenti del riscaldamento globale.Vita del fiume minacciata… - webecodibergamo : Politecnico e Bicocca studiano l’alveo dal 2016: effetti evidenti del riscaldamento globale.Vita del fiume minaccia… - Bolpet : RT @DanielaColi2: Il @guardian in stato confusionale. La politica estera UK in profonda crisi. Certo, l'Indo-Pacifico era una nozione vaga… - DanielaColi2 : Il @guardian in stato confusionale. La politica estera UK in profonda crisi. Certo, l'Indo-Pacifico era una nozione… -