Il salasso del bancomat | cosa sta succedendo con i pagamenti con carta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non si ferma il dibattito sul pos. Ammonterebbe ad almeno 5 miliardi di euro nel 2022 il costo per le imprese italiane per l'uso di carte e di. A stimarlo è Confesercenti in vista del tavolo tecnico per il taglio delle commissioni suitramite pos, convocato dal Mef per il prossimo 17 marzo. Sono soprattutto le imprese di piccole dimensioni ad essere penalizzate, secondo l'associazione. Il tavolo sarà un momento importante per discutere e risolvere le contraddizioni e le problematiche emerse con l'introduzione deielettronici, prevista dal Decreto Crescita 2.0 del 2012. Dieci anni in cui la moneta elettronica è diventata uno dei metodi di pagamento preferiti dagli italiani. Sono 3,9 milioni i pos operativi oggi sul mercato, un record fra i paesi europei, con un numero di transazioni che invece si pone al ...