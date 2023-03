Il rimborso dei Bond Argentini non sarà facile

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 marzo 2023) Da Panorama del 10 aprile 2003 Fino a oggi non c'erano tutte le condizioni per ottenere una vittoria giudiziaria contro banche e promotori finanziari che hanno venduto con troppa facilità titoli di stato. Ma ora le cose stanno cambiando. La Consob, infatti, ha quasi terminato un'indagine sul comportamento tenuto dagli intermediari finanziari in questa vicenda, che complessivamente interessa 350 mila investitori italiani per un ammontare di oltre 14 miliardi di euro. E, da quanto risulta a Panorama, ci sono molte possibilità che l'istruttoria si chiuda con una proposta al ministero dell'Economia di comminare precise sanzioni. Un passaggio decisivo che aprirebbe nuove ed eclatanti possibilità di rivalsa. Dalle carte che le associazioni Federconsumatori, Adusbef, Adoc e Codacons hanno consegnato alla Consob emerge infatti che alcuni operatori finanziari non ...