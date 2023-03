Il rapper Costa Titch muore sul palco a 28 anni | il video spaventoso del malore davanti al pubblico

(Di lunedì 13 marzo 2023)ntin Tsobanoglou, in arte, è morto all’età di 28mentre si stava esibendo sul. Ilha perso i sensi all’improvviso durante uno showal: è stato un momento terribile che ha spaventato molto i presenti. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La morte in diretta: un altro artista è morto sulad una dir poco terrificato. Daigirati al momento che hanno marchiato a fuoco il momento si vede chiaramenteche, mentre rappaal, cade a terra. Dopo pochi secondi le cose sembravano migliorate: dopo pochissimo, purtroppo, la scena si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Il rapper Costa Titch muore sul palco durante il concerto - infoitcultura : Il rapper Costa Titch muore durante il concerto, i fan riprendono tutto - infoitcultura : Il rapper Costa Titch collassa durante il suo concerto e muore - infoitcultura : Il rapper Costa Titch morto durante un concerto - MarcMarc30681 : RT @Stefania_67: Il rapper Costa Titch collassa durante il suo concerto e muore: ignote le cause del decesso. -

Di roberto.naccarella - 13/03/2023 IlTitch è crollato sul palco mentre si stava esibendo in concerto: il 28enne ha avuto un malore improvviso. Nell'ultimo periodo il mondo della musica ha dovuto fare i conti con lutti molto ...Tragedia sul palco durante uno show: il giovaneTitch è morto a 28 anni davanti al proprio pubblico. Pesante lutto nel mondo della musica. Il giovaneTitch è morto a 28 anni nel corso di un concerto. Il ragazzo si è ...IlTitch muore sul palco durante il concerto: il video choc del collasso Ultimo concerto di Phil Collins 'Stasera è una notte molto speciale. È l'ultima tappa del nostro tour. Ed è l'...

Il rapper Costa Titch muore sul palco a 28 anni Gazzetta del Sud

E' collassato ed è morto durante il concerto mentre si stava esibendo in un live sul palco in Sudafrica, il rapper Costa Titch, nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou, appena 28 anni, colto da un ...Il rapper Costa Titch è morto a 28 anni mentre era sul palco Il rapper Costa Titch è morto a 28 anni mentre si stava esibendo in un festival in Sud Africa. A cura di Redazione… Leggi ...