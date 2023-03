Il rapper Costa Titch muore durante il suo concerto: il video shock (Di lunedì 13 marzo 2023) Il rapper Costa Titch muore durante il suo concerto: il video Sono immagini scioccanti quelle che arrivano dal Sudafrica e che mostrano la morte del rapper Costa Titch avvenuta mentre quest’ultimo si stava esibendo a un suo concerto. Nei filmati, circolati subito dopo la tragedia sul web, si vede il cantante sudafricano, molto noto in patria, cadere sul palco mentre canta. Constantinos Tsobanoglou, questo il vero nome del rapper, poi, si rialza e termina la sua canzone fino a quando non sviene nuovamente, questa volta cadendo dal palco. Costa Titch rapper died suddenly… pic.twitter.com/f8ocUoYJ4r — Benny (@Benny54045914) March 12, ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilil suo: ilSono immagini scioccanti quelle che arrivano dal Sudafrica e che mostrano la morte delavvenuta mentre quest’ultimo si stava esibendo a un suo. Nei filmati, circolati subito dopo la tragedia sul web, si vede il cantante sudafricano, molto noto in patria, cadere sul palco mentre canta. Constantinos Tsobanoglou, questo il vero nome del, poi, si rialza e termina la sua canzone fino a quando non sviene nuovamente, questa volta cadendo dal palco.died suddenly… pic.twitter.com/f8ocUoYJ4r — Benny (@Benny54045914) March 12, ...

