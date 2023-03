Il rapper Costa Titch è morto durante un concerto, aveva 28 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) Costa Titch, nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou, rapper sudafricano di 28 anni, si stava esibendo sul palco di un festival a Nairobi quando, improvvisamente, si è accasciato sul palco a causa di un malore. Nei filmati che circolano sul web, si vede il rapper sudafricano cadere a terra, per poi rialzarsi dopo pochi secondi e riprendere a cantare e infine collassare definitivamente a terra. A nulla sono valsi i soccorsi degli altri musicisti e dello staff medico. “In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch – ha scritto la famiglia di Tsobanoglou in un post -. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore”. Non ci sono state dichiarazioni sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023), nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou,sudafricano di 28, si stava esibendo sul palco di un festival a Nairobi quando, improvvisamente, si è accasciato sul palco a causa di un malore. Nei filmati che circolano sul web, si vede ilsudafricano cadere a terra, per poi rialzarsi dopo pochi secondi e riprendere a cantare e infine collassare definitivamente a terra. A nulla sono valsi i soccorsi degli altri musicisti e dello staff medico. “In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di– ha scritto la famiglia di Tsobanoglou in un post -. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presentile sue ultime ore”. Non ci sono state dichiarazioni sulle ...

