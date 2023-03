Il presidente del Porto su Mourinho: «Dopo la Roma arriveranno per lui altre grandi sfide e altri grandi club» (Di lunedì 13 marzo 2023) Pinto da Costa, presidente del Porto, ha parlato, tra gli altri argomenti, dell’esperienza di José Mourinho alla Roma Pinto da Costa, presidente del Porto, ha parlato, tra gli altri argomenti, dell’esperienza di José Mourinho alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Non mi sorprende affatto il suo successo: è ai vertici da più di due decenni e Dopo la Roma arriveranno per lui altre grandi sfide e altri grandi club, perché è semplicemente un predestinato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Pinto da Costa,del, ha parlato, tra gliargomenti, dell’esperienza di JoséallaPinto da Costa,del, ha parlato, tra gliargomenti, dell’esperienza di Joséalla. Ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Non mi sorprende affatto il suo successo: è ai vertici da più di due decenni elaper lui, perché è semplicemente un predestinato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

