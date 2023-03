Il prefetto di Napoli vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte (Di lunedì 13 marzo 2023) Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l’incontro valido per la UEFA Champions League Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. L’incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms (Osservatorio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) IldiClaudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto didei tagliandi limitato ainella città di, per l’incontro valido per la UEFA Champions League-Eintrachtin programma mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. L’incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms (Osservatorio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - capuanogio : Il prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#EintrachtFrancoforte anche se questa volta il… - RossoAlessio : @capuanogio basterebbe che la Uefa imponesse la prossima partita a Napoli a porte chiuse, visto che non sono in gra… - DadoM77 : RT @CalcioFinanza: Il prefetto di #Napoli vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte -