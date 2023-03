Il più grande discorso per un premio cinematografico: quello di Jack Nicholson ai Bafta nel 1975 – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) Mentre la notte degli Oscar 2023 incorona “Everything everywhere all at once”, che porta a casa ben sette statuette, torna in mente il più grande discorso di accettazione di un premio cinematografico. Ovvero quello che fece l’attore Jack Nicholson, premiato con il “British Academy of Film and Television Arts” per “The Last Detail” e “Chinatown”. All’epoca l’attore si trovava sul set di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e non poteva presenziare alla cerimonia. Decise quindi di inviare una clip girata direttamente sul set del film. Che vide anche la comparsata di Danny DeVito e Louise Fletcher. Il risultato fu esilarante. su Open Leggi anche: Oscar 2023, “Everything everywhere all at once” vince sette statuette. Il trailer del film – Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Mentre la notte degli Oscar 2023 incorona “Everything everywhere all at once”, che porta a casa ben sette statuette, torna in mente il piùdi accettazione di un. Ovveroche fece l’attore, premiato con il “British Academy of Film and Television Arts” per “The Last Detail” e “Chinatown”. All’epoca l’attore si trovava sul set di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e non poteva presenziare alla cerimonia. Decise quindi di inviare una clip girata direttamente sul set del film. Che vide anche la comparsata di Danny DeVito e Louise Fletcher. Il risultato fu esilarante. su Open Leggi anche: Oscar 2023, “Everything everywhere all at once” vince sette statuette. Il trailer del film – Il ...

