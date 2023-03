Il pilota si sente male sul volo per gli Usa, l’aereo deve tornare a Malpensa: il malore poco dopo il decollo (Di lunedì 13 marzo 2023) Attimi di paura sul volo partito da Milano Malpensa oggi pomeriggio, 13 marzo, costretto a rientrare dopo appena un’ora e mezza dal decollo per un malore del pilota. Il volo della Emirates era diretto negli Stati Uniti, ma le condizioni di salute del primo ufficiale sono risultate subito allarmanti, costringendo l’equipaggio a decidere per il rientro all’aeroporto varesino. La traversata brevissima si sarebbe svolta senza alcun problema per i passeggeri a bordo. Subito dopo l’atterraggio a Malpensa, il pilota è stato soccorso dall’assistenza medica. su Open Leggi anche: Il caso del volo Londra-Milano bloccato perché «l’aereo pesa troppo»: i motivi dietro il caos e cosa è ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Attimi di paura sulpartito da Milanooggi pomeriggio, 13 marzo, costretto a rientrareappena un’ora e mezza dalper undel. Ildella Emirates era diretto negli Stati Uniti, ma le condizioni di salute del primo ufficiale sono risultate subito allarmanti, costringendo l’equipaggio a decidere per il rientro all’aeroporto varesino. La traversata brevissima si sarebbe svolta senza alcun problema per i passeggeri a bordo. Subitol’atterraggio a, ilè stato soccorso dall’assistenza medica. su Open Leggi anche: Il caso delLondra-Milano bloccato perché «pesa troppo»: i motivi dietro il caos e cosa è ...

