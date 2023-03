Il pilota ha un malore, il volo Milano - New York torna indietro dopo un'ora e mezza (Di lunedì 13 marzo 2023) malore per il pilota, preoccupazione e ritardo su un volo da Milano a New York . Un volo decollato oggi pomeriggio dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) e diretto negli Stati Uniti, l'Emirates ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)per il, preoccupazione e ritardo su undaa New. Undecollato oggi pomeriggio dall'aeroporto diMalpensa (Varese) e diretto negli Stati Uniti, l'Emirates ...

