Il Pd di Schlein in pista con le solite contraddizioni. Schlein e Bonaccini già divisi (Di lunedì 13 marzo 2023) Per il Pd ieri alla «Nuvola» è iniziata ufficialmente l'era Schlein e la parola d'ordine, nonostante le primarie siano finite, rimane quella: unità. Un mantra che a sinistra si ripetono in continuazione forse per convincersi che sia possibile mettere insieme le varie anime del Pd. Anime che ieri si sono ritrovate tutte insieme da Roberto Speranza a Lorenzo Guerini, passando per Cuperlo, Orfini, Orlando, Fassino e Franceschini. «Sarò la segretaria di tutte e di tutti, questo è l'impegno che mi prendo, anche di chi non mi ha sostenuto» ha detto Schlein ricordando che c'è «un male da estirpare, non voglio mai più vedere stranezze o cose irregolari sui tesseramenti, capi bastone e caccicchi vari». Lo dice anche Bonaccini: «questo è il momento di unire, adesso l'unica maglia è quella del Pd». Anche se poi lo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Per il Pd ieri alla «Nuvola» è iniziata ufficialmente l'erae la parola d'ordine, nonostante le primarie siano finite, rimane quella: unità. Un mantra che a sinistra si ripetono in continuazione forse per convincersi che sia possibile mettere insieme le varie anime del Pd. Anime che ieri si sono ritrovate tutte insieme da Roberto Speranza a Lorenzo Guerini, passando per Cuperlo, Orfini, Orlando, Fassino e Franceschini. «Sarò la segretaria di tutte e di tutti, questo è l'impegno che mi prendo, anche di chi non mi ha sostenuto» ha dettoricordando che c'è «un male da estirpare, non voglio mai più vedere stranezze o cose irregolari sui tesseramenti, capi bastone e caccicchi vari». Lo dice anche: «questo è il momento di unire, adesso l'unica maglia è quella del Pd». Anche se poi lo ...

