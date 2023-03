Il Pd della Schlein | contro «capibastone e cacicchi» e vicino a migranti e nomadi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Applausi, come allo stadio. Applausi scroscianti con gente in piedi. Una sorta di standing ovation. Una cosa «sentita», di pancia,, quasi una liberazione. Ecco, negli 80 minuti (interminabili) del discorso di insediamento di Elly, nuovo segretario del Pd, il 12°, il primo segretario donna (anzi, «segretaria», come hanno detto dal palco) il momento di maggiore entusiasmoplatea è stato quando laha attaccato, anzi, silurato, il vecchio Partito Democratico: «Estirpiamoe capi bastone» ed ecco esplodere il boato dalla curva!!!. Il verbo estirpare dà da solo l’esatta dimensione dello stato disastroso interno del partito farosinistra ma fa specie l’entusiasmo arrivato dai delegati presenti all’assemblea nazionale, molti dei quali messi proprio dai capi bastone e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Credevo che il post di #monicaromano attivista #LGBTQ grande sostenitrice della #Schlein e consigliere comunale a… - LaVeritaWeb : Il governatore della Liguria: «Dai governi europei solidarietà a parole, ma quando si tratta di accogliere... Servo… - Giorgiolaporta : Al #Pd twittano la ratifica della #Schlein segretaria ma poi lasciano Letta nell'intestazione del profilo. Sono gi… - dscndt : RT @MisssFreedom: MisssFreedom è per la libertà di espressione anche (o forse è meglio dire soprattutto) rispetto a una vignetta di un avve… - Tremenoventi : Grande polemica sulla caricatura della Schlein che non fa ridere al contrario invece di altre bellissime caricature… -

... nessuna intimidazione e nessun atto vigliacco fermeranno il lavorocomunità dei democratici e delle democratiche. Con la stessa determinazione, insieme - ha aggiunto- continueremo con ...Durante le operazioni di soccorso da partemotonave Froland, il barchino durante il trasbordo ... Per la segretaria Pd, Ellyè "una vergogna per l'Italia e per l'Europa, non possiamo più ..."Una rinnovata preoccupazione, un altro episodio, l'ennesimo, di offesa, questa volta ai dannisegretaria del PD, Elly, a Viterbo. Certamente positiva la solidarietà giunta da parte di tutte le forze politiche. Anch'io esprimo la mia solidarietà a questa giovane donna che oggi ...

Il discorso di Elly Schlein all'assemblea del Pd Corriere della Sera

Se all’indomani delle primarie del Partito Democratico la proposta avanzata da Elly Schlein di requisire le case ...Le borseggiatrici rom della metropolitana di Milano, più volte finite in tv per i servizi di Striscia La Notizia, continuano a far parlare di sè. Questa volta grazie alla ...