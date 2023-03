Il party a casa Signoretti per salutare la primavera: folla di vip a Milano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un party super glamour – raffinato ed elegante – per festeggiare il ritorno alla mondanità. Venerdì sera, l'abitazione del direttore di Nuovo e Nuovo TV Riccardo Signoretti che, per anni e anni prima della pandemia da Covid-19, è stata ritrovo nevralgico della Milano più chic, ha ospitato la tradizionale Festa di primavera con alcuni tra i più grandi imprenditori italiani e le star dello spettacolo nostrano. Un momento di incontro per brindare alla rinascita dell'imprenditoria made in Italy e gettarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni, a suon di musica e cibo gourmet. Abbiamo deciso di raggiungere Leonardo Xavier, tra i fautori della serata, che nell'occasione ha celebrato i dieci anni della sua attività para-alberghiera con le strutture di Guest House Boutique, Suite Milano Duomo e Duomo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Unsuper glamour – raffinato ed elegante – per festeggiare il ritorno alla mondanità. Venerdì sera, l'abitazione del direttore di Nuovo e Nuovo TV Riccardoche, per anni e anni prima della pandemia da Covid-19, è stata ritrovo nevralgico dellapiù chic, ha ospitato la tradizionale Festa dicon alcuni tra i più grandi imprenditori italiani e le star dello spettacolo nostrano. Un momento di incontro per brindare alla rinascita dell'imprenditoria made in Italy e gettarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni, a suon di musica e cibo gourmet. Abbiamo deciso di raggiungere Leonardo Xavier, tra i fautori della serata, che nell'occasione ha celebrato i dieci anni della sua attività para-alberghiera con le strutture di Guest House Boutique, SuiteDuomo e Duomo ...

