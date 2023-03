Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio della tv pubblica spagnola (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Paradiso delle Signore Per una volta è la Spagna a parlare italiano. Dopo il clamoroso boom de Il Segreto, i palinsesti nostrani hanno accolto svariate produzioni iberiche nel daytime (e talvolta in prima serata). Questa volta sarà la tv spagnola ad ospitare al pomeriggio una produzione tutta italiana. Sulla prima rete della tv pubblica, La1, sta per arrivare Il Paradiso delle Signore. Si tratta un ulteriore riconoscimento per la serie leader del pomeriggio Rai sulla cui versione daily pochi avrebbero scommesso e che, dopo le prime stagioni, era sul punto della chiusura. El paraíso de las señoras esordirà col primissimo episodio, ossia quando era in onda in prima serata e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 marzo 2023) IlPer una volta è la Spagna a parlare italiano. Dopo il clamoroso boom de Il Segreto, i palinsesti nostrani hanno accolto svariate produzioni iberiche nel daytime (e talvolta in prima serata). Questa volta sarà la tvad ospitare aluna produzione tutta italiana. Sulla prima retetv, La1, sta per arrivare Il. Si tratta un ulteriore riconoscimento per la serie leader delRai sulla cui versione daily pochi avrebbero scommesso e che, dopo le prime stagioni, era sul puntochiusura. El paraíso de las señoras esordirà col primissimo episodio, ossia quando era in onda in prima serata e ...

