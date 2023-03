Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni di oggi | Carlos non tornerà da Gemma

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nella puntata de Ilin ondaalle ore 16.05 su Rai1,prenderà in mano la sua delicata situazione. Ledella soap ci rivelano chenon sarà per nulla d’accordo con la soluzione proposta da Ezio e Veronica e cercherà di trovare lei un modo per sfuggire a un destino triste L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ildal 6 al 11 febbraio. Novità: in onda anche di sabato Il, ledi: Ezio sconvolto, ecco ...