Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 13-17 marzo 2023 | la decisione di Gemma su suo figlio

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Gaia Bavaro (Us) Ilda lunedì 13 a venerdì 17continua a rifiutare la soluzione proposta da Ezio e Veronica. Umberto sonda il terreno con Matilde in merito al progetto con Tancredi. Don Saverio sospetta che Clara abbia ripreso col ciclismo e la ragazza inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Intanto Diletta si presenta a sorpresa nell’ufficio di Vittorio con un cestino da pic-nic. Maria e Vito hanno il sospetto che Irene e Alfredo si siano fidanzati. Matilde tenta l’ultima risorsa per riuscire a esportare gli abiti da sposa all’estero salvando le finanze del. Don Saverio se la prende con Armando dopo aver letto un trafiletto sulla nipote. Ferdinando vuole sposarsi il più presto ...