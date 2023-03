Il Papa: per i miei dieci anni di pontificato regalatemi la pace (Di lunedì 13 marzo 2023) Se il mondo, in questo importante anniversario, le dovesse fare un regalo cosa chiederebbe? "La pace, perch? ci vuole la pace". A dirlo è Papa Francesco in un podcast prodotto dalla Radio Vaticana per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Se il mondo, in questo importanteversario, le dovesse fare un regalo cosa chiederebbe? "La, perch? ci vuole la". A dirlo èFrancesco in un podcast prodotto dalla Radio Vaticana per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il papa: 'Lavoriamo per la pace contro l'indifferenza. I mafiosi sono scomunicati, hanno le mani sporche di sangu… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - DarioBallini : A mare si gioca Si gioca!! Ci sono bambini Che giocano a stare immobili con la faccia in acqua Senza respirare Perc… - Miky3881 : RT @BielorussaRM: Lukašenka si è congratulato con Papa per il 10° anniversario del pontificato: 'Le nostre opinioni coincidono in molti asp… - LBasemi : Dunque per non discriminare chi non ha il papà e chi non ha una famiglia vera tradizionale si discrimina invece chi… -