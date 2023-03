Il Papa: per i miei dieci anni di pontificato regalatemi la pace (Di lunedì 13 marzo 2023) Se il mondo, in questo importante anniversario, le dovesse fare un regalo cosa chiederebbe? "La pace, perchè ci vuole la pace". A dirlo è Papa Francesco in un podcast prodotto dalla Radio Vaticana per i dieci anni di pontificato di Francesco. Il pontefice insiste molto sul tema di quella che ha definito la terza guerra mondiale in corso. "Pensavo che quella della Siria fosse una cosa singolare, sola. - ha infatti affermato - Ma poi c'è stato lo Yemen. Poi ho visto la tragedia dei rohingya, del Myanmar, quando sono stato lì. Ho visto che c'era la terza guerra mondiale. Ma dietro le guerre c'è l'industria delle armi. Questo è diabolico. Diceva un tecnico, che conosce bene le cose: se durante un anno non si facessero armi, nel mondo, finirebbe la fame. Questo è ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 marzo 2023) Se il mondo, in questo importanteversario, le dovesse fare un regalo cosa chiederebbe? "La, perchè ci vuole la". A dirlo èFrancesco in un podcast prodotto dalla Radio Vaticana per ididi Francesco. Il pontefice insiste molto sul tema di quella che ha definito la terza guerra mondiale in corso. "Pensavo che quella della Siria fosse una cosa singolare, sola. - ha infatti affermato - Ma poi c'è stato lo Yemen. Poi ho visto la tragedia dei rohingya, del Myanmar, quando sono stato lì. Ho visto che c'era la terza guerra mondiale. Ma dietro le guerre c'è l'industria delle armi. Questo è diabolico. Diceva un tecnico, che conosce bene le cose: se durante un anno non si facessero armi, nel mondo, finirebbe la fame. Questo è ...

