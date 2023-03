Il Papa per i 10 anni di pontificato chiede la pace (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è ‘pressurosò, va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi, è già ieri. Vivere così è un pò vivere una novità. Questi dieci anni sono stati così: una tensione, vivere in tensione”. Così Papa Francesco in “Popecast”, il podcast in cui si racconta per il decennale del suo pontificato.Il momento più bello “l'incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no?”, sottolinea. “Ma i vecchi sono come il buon vino che hanno quella storia stagionata. Il linguaggio con i vecchi a me rinnova, mi fanno più giovane non so perchè. Sono dei momenti belli, belli, belli”. Di momenti brutti “voglio fare una sintesi” ma “su uno stesso tema”, la guerra. Anche se non si aspettava di essere il Papa della terza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è ‘pressurosò, va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi, è già ieri. Vivere così è un pò vivere una novità. Questi diecisono stati così: una tensione, vivere in tensione”. CosìFrancesco in “Popecast”, il podcast in cui si racconta per il decennale del suo.Il momento più bello “l'incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no?”, sottolinea. “Ma i vecchi sono come il buon vino che hanno quella storia stagionata. Il linguaggio con i vecchi a me rinnova, mi fanno più giovane non so perchè. Sono dei momenti belli, belli, belli”. Di momenti brutti “voglio fare una sintesi” ma “su uno stesso tema”, la guerra. Anche se non si aspettava di essere ildella terza ...

