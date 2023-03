Il padre della monzese che ospitava la 18enne uccisa da un mix di alcool e farmaci: «Ho provato a salvarla ma non ci sono riuscito» (Di lunedì 13 marzo 2023) A., 62 anni, professionista di Monza, è il padre della 17 enne in pericolo di vita dopo un mix di alcool e farmaci. La sua amica, la 18 enne Sara (il nome è di fantasia, ndr) è invece morta. A Repubblica l’uomo racconta cosa è successo quel giorno: «Ero sotto la doccia, mia figlia è arrivata e ha urlato: “Papà, papà, Sara (nome di fantasia, ndr), non si sveglia più. sono corso in camera sua, le ho fatto il massaggio cardiaco per dodici minuti mentre ero al telefono con il 118, ho cercato di salvarle la vita». L’autopsia farà luce sui motivi della morte. Il sospetto principale è quello di un mix letale di alcol e farmaci. Durante il sopralluogo, la polizia ha trovato in camera delle ragazze due bottiglie di whisky e gin e degli psicofarmaci. La ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) A., 62 anni, professionista di Monza, è il17 enne in pericolo di vita dopo un mix di. La sua amica, la 18 enne Sara (il nome è di fantasia, ndr) è invece morta. A Repubblica l’uomo racconta cosa è successo quel giorno: «Ero sotto la doccia, mia figlia è arrivata e ha urlato: “Papà, papà, Sara (nome di fantasia, ndr), non si sveglia più.corso in camera sua, le ho fatto il massaggio cardiaco per dodici minuti mentre ero al telefono con il 118, ho cercato di salvarle la vita». L’autopsia farà luce sui motivimorte. Il sospetto principale è quello di un mix letale di alcol e. Durante il sopralluogo, la polizia ha trovato in camera delle ragazze due bottiglie di whisky e gin e degli psico. La ...

