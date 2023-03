Il nuovo format della Supercoppa Italiana | le Final Four in Arabia Saudita

(Di lunedì 13 marzo 2023) La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel frattempo si programma il futuro, nel dettaglio è stato deciso di cambiare il. L’intenzione è quella di rendere la competizione più accattivante, come riportato dal presidenteSerie A Lorenzo Casini, a margine dell’assemblea, è stata accettata l’offerta proveniente dall’e valida per i prossimi sei anni. “E’ stata accettata l’offerta dall’e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione con quattro squadre partecipanti, come avviene per il modello spagnolo”, le dichiarazioni di Casini. Foto di Massimo Percossi / AnsaIlLa ...

Supercoppa italiana, ilè con la final Four . Supercoppa italiana, gli accoppiamenti di semifinale . Supercoppa italiana, la protesta dei tifosi sul web .

Supercoppa, il nuovo format: dal 2024 in corsa quattro squadre Corriere dello Sport

Dalla prossima edizione nel 2024 al via la final four con la presenza anche delle semifinaliste di Coppa Italia, sul modello già adottato dagli spagnoli ...