Il nuovo format della Supercoppa Italiana: come cambierà (Di lunedì 13 marzo 2023) Quattro squadre si contederanno la Supercoppa Italiana: le prime due classificate in Serie A e le due finaliste in Coppa Italia. La competizione si terrà per 6 anni in Arabia Saudita Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Quattro squadre si contederanno la: le prime due classificate in Serie A e le due finaliste in Coppa Italia. La competizione si terrà per 6 anni in Arabia Saudita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : La #SupercoppaItaliana si giocherà per i prossimi 6 anni in Arabia Saudita e con il nuovo format. Il trofeo sarà as… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una… - napolimagazine : SUPERCOPPA ITALIANA - Come funziona il nuovo format? Tutto quello che c'è da sapere - apetrazzuolo : SUPERCOPPA ITALIANA - Come funziona il nuovo format? Tutto quello che c'è da sapere -