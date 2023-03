Il nuovo audio di Matteo Messina Denaro alla solita amica mandato in onda da Giletti a “Non è l’Arena” – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa sera Non è l’Arena, la trasmissione di Giletti su La7, ha trasmesso il nuovo audio inviato da Matteo Messina Denaro alla solita amica che svolgeva la chemioterapia con lui a La Maddalena di Palermo. «Lunga te la prendi! L’8 gennaio…due giorni pure dopo la Befana», dice l’Ultimo dei Corleonesi alla donna, riferendosi con ogni probabilità al giorno di rientro dell’amica da un possibile viaggio. «Ok, fai una cosa, divertiti tanto, divertitevi. Spero che starai bene assieme a tua figlia che poi è la cosa più importante visto che è sempre fuori. Poi ti volevo dire – continua il boss – che il magnetino, certo, ne ho diversi di Madrid, ma quello di *** è quello di *** sarà messo in ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Questa sera Non è, la trasmissione disu La7, ha trasmesso ilinviato dache svolgeva la chemioterapia con lui a La Maddalena di Palermo. «Lunga te la prendi! L’8 gennaio…due giorni pure dopo la Befana», dice l’Ultimo dei Corleonesidonna, riferendosi con ogni probabilità al giorno di rientro dell’da un possibile viaggio. «Ok, fai una cosa, divertiti tanto, divertitevi. Spero che starai bene assieme a tua figlia che poi è la cosa più importante visto che è sempre fuori. Poi ti volevo dire – continua il boss – che il magnetino, certo, ne ho diversi di Madrid, ma quello di *** è quello di *** sarà messo in ...

