Il naufragio dell'umanità (Di lunedì 13 marzo 2023) Dunque, ci risiamo. Il mare ci sta ancora restituendo i corpi dei bimbi innocenti annegati lungo la spiaggia di Cutro, e già ne ingoia altri poche miglia più in là. Stavolta siamo a 120 chilometri da Bengasi. Stavolta i sommersi sono "solo" 30 e i ... sul sito.

