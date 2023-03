Il Napoli prepara la festa scudetto: fuochi d’artificio e… Gigi D’Alessio (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua la marcia scudetto del Napoli, la squadra di Luciano Spalletti è sempre più in grande spolvero nel campionato di Serie A e in Europa. Nell’utima partita è stata protagonista di una grande prestazione contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. L’uomo in più è stato ancora una volta Kvaratskhelia, autore di un gol capolavoro. Poi il raddoppio del difensore Rrahmani. Il Napoli dovrà gestire 18 punti di vantaggio, a 12 giornate dal termine. Gli azzurri sono in grado di raggiungere il massimo risultato anche in Champions League, la compagine di Luciano Spalletti sarà chiamata dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Foto di Ciro Fusco / AnsaLa festa promozione del Napoli La città si sta preparando per festeggiare un evento ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua la marciadel, la squadra di Luciano Spalletti è sempre più in grande spolvero nel campionato di Serie A e in Europa. Nell’utima partita è stata protagonista di una grande prestazione contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. L’uomo in più è stato ancora una volta Kvaratskhelia, autore di un gol capolavoro. Poi il raddoppio del difensore Rrahmani. Ildovrà gestire 18 punti di vantaggio, a 12 giornate dal termine. Gli azzurri sono in grado di raggiungere il massimo risultato anche in Champions League, la compagine di Luciano Spalletti sarà chiamata dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Foto di Ciro Fusco / AnsaLapromozione delLa città si stando per festeggiare un evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Turismo_Napoli : La zucca illuminata di Halloween: chi è Jack O’Lantern? Il 31 ottobre si avvicina e come ogni anno ci si prepara a… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #DeLaurentiis si prepara a blindare #Kvaratskhelia: pronto un rinnovo con adeguamento - Sport_Fair : Il #Napoli prepara la festa scudetto: i primi dettagli sul grande evento per la squadra di #Spalletti - ottopagine : Il Napoli si prepara alla Champions: ma sottovalutare l'Eintracht è vietato #Napoli - RobertoBocci : Napoli prepara una grande festa in Piazza Plebiscito per la conquista dello scudetto . Secondo voi quale sarà il coro più cantato ? -