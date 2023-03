Il mondo del calcio piange Giovanni Ballico, l’allenatore più longevo della storia della Serie A (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovanni Ballico se n’è andato all’età di 98 anni nella notte fra domenica 12 marzo e lunedì 13. Ballico è stato centrale nel calcio del primo dopoguerra e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. Infatti, molto tempo fa ormai si era contraddistinto anche per prestazioni all’interno del campo da gioco, essendo un mediano di rottura. A Ballico ancora appartiene il titolo di allenatore più longevo della storia della nostra Serie A dopo le tante panchine vissute in diverse società sportive italiane. All’età di 98 anni, compiuti lo scorso 28 novembre nella scorsa notte si è spento Ballico nella sua dimora di Schio. Ballico è stato riconosciuto ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023)se n’è andato all’età di 98 anni nella notte fra domenica 12 marzo e lunedì 13.è stato centrale neldel primo dopoguerra e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. Infatti, molto tempo fa ormai si era contraddistinto anche per prestazioni all’interno del campo da gioco, essendo un mediano di rottura. Aancora appartiene il titolo di allenatore piùnostraA dopo le tante panchine vissute in diverse società sportive italiane. All’età di 98 anni, compiuti lo scorso 28 novembre nella scorsa notte si è spentonella sua dimora di Schio.è stato riconosciuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UN TRIONFO SENSAZIONALE ???? Una fantastica Giorgia Villa alla trave conquista il successo a Baku, in Azerbaijan, ne… - ItaliaTeam_it : ABBIAMO FINITO GLI AGGETTIVI ?? Dopo aver vinto l’individuale di Coppa del Mondo di biathlon, Dorothea Wierer trion… - WeCinema : 'I sogni si avverano e dico alle signore: non lasciate che vi dicano che avete passato una certa età. Mai! Dedico q… - Marta_Brambilla : RT @HSkelsen: Putin si comporta come se fosse il padrone del mondo e gli altri paesi schiavi di sua proprietà, minaccia la guerra se Svezia… - mandyinzland : RT @mandyinzland: SEI IL PIÙ BELLO DEL MONDO. -

Cina, morto medico - eroe che svelo' le bugie sulla SARS Alla fine la SARS fu contenuta e in tutto il mondo provoco' 800 morti accertati. All'epoca Jiang era gia' in pensione dopo una vita da medico militare e fedele membro del Partito comunista cinese. La ... Miracolo a Milano ... dico modesta e dico locale perché non ha la rilevanza e l'estensione del decimo anniversario di un pontefice venuto dalla fine del mondo. Il 13 marzo del 51, venendo plausibilmente da Cipro, san ... Prezzo Bitcoin: i $20.000 sono stati una trappola per i bear Cosa aspettarsi Anche la market cap totale del mondo crypto è diminuita di circa il 10% rispetto ai massimi, dimostrando chiaramente come persino il sentiment degli operatori si stia ridimensionando, nonostante il ... Alla fine la SARS fu contenuta e in tutto ilprovoco' 800 morti accertati. All'epoca Jiang era gia' in pensione dopo una vita da medico militare e fedele membroPartito comunista cinese. La ...... dico modesta e dico locale perché non ha la rilevanza e l'estensionedecimo anniversario di un pontefice venuto dalla fine. Il 13 marzo51, venendo plausibilmente da Cipro, san ...Anche la market cap totalecrypto è diminuita di circa il 10% rispetto ai massimi, dimostrando chiaramente come persino il sentiment degli operatori si stia ridimensionando, nonostante il ... Il mondo del lavoro post pandemia, 2,2 milioni di dimissioni nel 2022 Sky Tg24 Sci alpino, tutti gli italiani alle Finali di Soldeu gara per gara La Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino ha visto scattare oggi, lunedì 13 marzo, con le prime prove cronometrate delle due discese, le Finali di Soldeu (Andorra): le gare sono riservate, in ordine ... International Italian Dragon Cup, vince il campione iridato Dopo tre prove in condizioni non facili con vento da levante tra gli 8 e i 18 nodi e un mare formato da ponente, Klaus Diederichs, attuale campione del mondo della classe, trionfa anche a Sanremo, pre ... La Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino ha visto scattare oggi, lunedì 13 marzo, con le prime prove cronometrate delle due discese, le Finali di Soldeu (Andorra): le gare sono riservate, in ordine ...Dopo tre prove in condizioni non facili con vento da levante tra gli 8 e i 18 nodi e un mare formato da ponente, Klaus Diederichs, attuale campione del mondo della classe, trionfa anche a Sanremo, pre ...