Il ministro Sangiuliano apre la mostra sugli spagnoli a Napoli | Ci fu integrazione | non sudditanza

(Di lunedì 13 marzo 2023) Laa Capodimonte sui pittorinel ‘500 racconta “una fase storica importante, durata secoli. Croce indago’ molto sul rapporto trae la Spagna. Erroneamente si pensa ainvece era. Questo ci da’ modo di riflettere e capire cosa e’ l’Europa, storia di sentimenti comuni che per questo deve essere coltivata”. Lo dice a margine del taglio de nastro dellaildella Cultura, Gennaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : Ieri sera, dopo la visita alla Galleria Borghese, ho accompagnato il Primo Ministro israeliano @netanyahu e sua mog… - g_sangiuliano : È stato un onore accogliere il Primo Ministro di Israele @netanyahu e la sua consorte alla Galleria Borghese, uno d… - MiC_Italia : .@reggiadicaserta, il Ministro @g_sangiuliano ieri ha partecipato alla prima messa nella Cappella Palatina dopo l’i… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: .@reggiadicaserta, il Ministro @g_sangiuliano ieri ha partecipato alla prima messa nella Cappella Palatina dopo l’interruzi… - PulcinoRossoner : RT @ciummone: Fermi tutti,avevo due dediche da O.Berti e M.Ranieri perché il mio padrino di battesimo dirigeva l'orchestra che lo accompagn… -

Chi è Gennarodella Cultura del governo Meloni . Chi è Gennaro: gli esordi professionali e i primi passi in politica . Chi è Gennaro: dalla Rai al ...Lo hanno sottolineato ildella cultura, Gennaro, e il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese , ieri, nell'ambito della celebrazione eucaristica con la quale è ripresa l'antica ...Siamo intervenuti con ilottenendo subito un tavolo" dice il deputato.

Chi è Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura del governo Meloni Virgilio Notizie

Questa mostra è l'occasione di riflettere sui rapporti tra Napoli e la Spagna, non di sudditanza, ma di integrazione culturale. Un'occasione per riflettere anche ...Fedelissima di Berlusconi e già ministro nel suo quarto esecutivo, è stata scelta dalla premier per occuparsi del mondo accademico: la sua carriera ...