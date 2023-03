Il ministro Ciriani e le accuse al governo sul naufragio di Cutro: «L’Italia salva vite ogni giorno» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro Luca Ciriani non ci sta. E respinge le accuse al governo Meloni sui migranti. «L’Italia sta soccorrendo decine e decine di navi e barconi ogni giorno. Mi pare strumentale continuare a puntare il dito verso di noi che, invece, avevamo visto giusto. Il governo è impegnato in ogni modo per salvare queste persone, ma è impossibile garantire la sicurezza a tutti. Ciò dimostra che L’Italia non può essere lasciata sola», dice in un’intervista al Corriere della Sera. «Nessun decreto è mai stato blindato. Martedì in Senato il testo inizierà il suo iter. E il Parlamento può sempre migliorare il testo. È già avvenuto. Può accadere anche questa volta se l’approccio è costruttivo», spiega il ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) IlLucanon ci sta. E respinge lealMeloni sui migranti. «sta soccorrendo decine e decine di navi e barconi. Mi pare strumentale continuare a puntare il dito verso di noi che, invece, avevamo visto giusto. Ilè impegnato inmodo perre queste persone, ma è impossibile garantire la sicurezza a tutti. Ciò dimostra chenon può essere lasciata sola», dice in un’intervista al Corriere della Sera. «Nessun decreto è mai stato blindato. Martedì in Senato il testo inizierà il suo iter. E il Parlamento può sempre migliorare il testo. È già avvenuto. Può accadere anche questa volta se l’approccio è costruttivo», spiega il ...

