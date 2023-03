Il Milan si ferma ancora, impresa Salernitana con Dia. L’Inter gode (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente da fare per il Milan di Stefano Pioli: la Salernitana ferma i rossoneri sull’1-1 a San Siro e gode L’Inter di Simone Inzaghi, che rimane in solitaria al secondo posto. Non arriva la reazione dopo la sconfitta contro la Fiorentina. BUONE NOTIZIE – Nel weekend della sconfitta delL’Inter contro lo Spezia, nessuna squadra in corsa per la Champions League ne approfitta. Dopo gli stop di Atalanta, Lazio e Roma, arriva anche il pari del Milan. A San Siro gli uomini di Stefano Pioli sono costretti ad accontentarsi dell’1-1 contro la Salernitana. Il gol di Olivier Giroud non basta al minuto 46 su calcio d’angolo battuto da Ismail Bennacer. Nella ripresa la squadra di Paulo Sousa ha trovato incredibilmente sguarnita la difesa del Milan, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Niente da fare per ildi Stefano Pioli: lai rossoneri sull’1-1 a San Siro edi Simone Inzaghi, che rimane in solitaria al secondo posto. Non arriva la reazione dopo la sconfitta contro la Fiorentina. BUONE NOTIZIE – Nel weekend della sconfitta delcontro lo Spezia, nessuna squadra in corsa per la Champions League ne approfitta. Dopo gli stop di Atalanta, Lazio e Roma, arriva anche il pari del. A San Siro gli uomini di Stefano Pioli sono costretti ad accontentarsi dell’1-1 contro la. Il gol di Olivier Giroud non basta al minuto 46 su calcio d’angolo battuto da Ismail Bennacer. Nella ripresa la squadra di Paulo Sousa ha trovato incredibilmente sguarnita la difesa del, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAROMA24 : ???? #SerieA, la #Salernitana ferma il #Milan a San Siro sull'1-1: i rossoneri salgono a +1 sulla #ASRoma ??… - internewsit : Il Milan si ferma ancora, impresa Salernitana a San Siro. L'Inter gode - - weirdgio : @DeRosa_M29 Ma quando il Milan è andato in contropiede e Carina stava ferma perché Piemonte le aveva dato una gomit… - AlemilanistaFR : RT @FratelliRosson: Corsa Champions: L'#Atalanta perde in casa del Marziano #Napoli ormai sicuro del posto, la #Lazio si ferma a Bologna.… - Fedeshi_ : RT @FratelliRosson: Corsa Champions: L'#Atalanta perde in casa del Marziano #Napoli ormai sicuro del posto, la #Lazio si ferma a Bologna.… -