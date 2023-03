Il Milan non sfonda con la Salernitana, 1-1 a San Siro (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Dopo la grande gioia dell'approdo ai quarti di finale di Champions League, il Milan non riesce a rilanciarsi in campionato pareggiando in casa contro la Salernitana, a poco più di una settimana di distanza dal ko di Firenze. A San Siro i rossoneri si fanno riprendere sull'1-1 da Dia dopo il vantaggio realizzato da Giroud a ridosso dell'intervallo: la squadra di Pioli perde così la grande opportunità di agganciare l'Inter al secondo posto (restando in quarta piazza), mentre gli uomini di Sousa, al terzo risultato utile di fila, si portano a casa un punto prezioso per la corsa alla salvezza, riportandosi a +7 sulla zona retrocessione. Come da copione sono i rossoneri che provano a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, spaventando la formazione campana con un paio di tentativi di Leao e Giroud: il portoghese non ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Dopo la grande gioia dell'approdo ai quarti di finale di Champions League, ilnon riesce a rilanciarsi in campionato pareggiando in casa contro la, a poco più di una settimana di distanza dal ko di Firenze. A Sani rossoneri si fanno riprendere sull'1-1 da Dia dopo il vantaggio realizzato da Giroud a ridosso dell'intervallo: la squadra di Pioli perde così la grande opportunità di agganciare l'Inter al secondo posto (restando in quarta piazza), mentre gli uomini di Sousa, al terzo risultato utile di fila, si portano a casa un punto prezioso per la corsa alla salvezza, riportandosi a +7 sulla zona retrocessione. Come da copione sono i rossoneri che provano a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, spaventando la formazione campana con un paio di tentativi di Leao e Giroud: il portoghese non ...

