Il Milan non riparte: Dia risponde a Giroud, 1 - 1 in casa con la Salernitana (Di lunedì 13 marzo 2023) A San Siro la Salernitana ferma 1 - 1 il Milan, che perde ancora punti dopo la sconfitta della giornata precedente a Firenze: al gol di Olivier Giroud nel recupero del primo tempo ha risposto Boulaye ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) A San Siro laferma 1 - 1 il, che perde ancora punti dopo la sconfitta della giornata precedente a Firenze: al gol di Oliviernel recupero del primo tempo ha risposto Boulaye ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - OptaPaolo : 0 - Il Milan non schiera giocatori italiani nella formazione titolare di una partita di Serie A per la prima volta… - TuttoMercatoWeb : Cardinale: 'Non sapevo che solo il Real avesse vinto più Champions quando presi il Milan' - Milan1899Djoko : @lorena_lorena57 sicuro, però quello che dico da tempo è che è vero il Milan con Tata ha perso in tante cose, uscit… - fant_chia_amor : RT @zar_est: Le decisioni di campo non sono soggette di revisioni al VAR. Tranne quando gioca l'AC Milan di Milano, in quel caso si può far… -