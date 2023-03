Il Milan delude, solo 1-1 con la Salernitana (Di lunedì 13 marzo 2023) Occasione sprecata. Il Milan pareggia 1-1 contro la Salernitana e fallisce la possibilità di raggiungere l’Inter al secondo posto.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Occasione sprecata. Ilpareggia 1-1 contro lae fallisce la possibilità di raggiungere l’Inter al secondo posto....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideZancky : Fanno le griglie a inizio di ogni campionato mettendo il Milan tra il sesto e l’ottavo però poi è quello che delude… - OdeonZ__ : Per Ibra è presto, Origi delude. E a Giroud toccano gli straordinari - VELOSPORT1960 : - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Per Ibra è presto, Origi delude. E a Giroud toccano gli straordinari #Milan - sportli26181512 : Per Ibra è presto, Origi delude. E a Giroud toccano gli straordinari: Per Ibra è presto, Origi delude. E a Giroud t… -