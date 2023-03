Il materasso del futuro secondo l’esperto Andrea Pilotti

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Milano, 13 marzo 2023. Abbiamo intervistatodi materassiper provare a capire come saranno i materassi da qui a 10 anni. Ciaote come si evolveranno i materassi da qui a 10 anni? Quali saranno le tecnologie e i materiali che aiuteranno le persone a riposare meglio? “Ilè uno dei più importanti elementi per un buon riposo notturno, e la sua materassi negli ultimi anni sta portando ad una sempre maggiore personalizzazione delle sue funzioni per garantire un riposo migliore e più adatto alle esigenze individuali. In primo luogo, ildelsembra andare verso una maggiore integrazione con la tecnologia. Già oggi esistono materassi “smart”, dotati di sensori elettronici in ...