Il lavoro a maglia fa bene al cuore, alla mente e all’anima. E diventa terapia negli ospedali (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è un associazione, tutta italiana, che si occupa di creare e consegnare alle persone dei kit personali per il lavoro a maglia. Stiamo parlando di Gomitolorosa, una Onlus impegnata a promuovere i benefici della knitting therapy all’interno degli ospedali d’Italia, e nei reparti di oncologia. La missione è quella di permettere a tutti i pazienti degli ospedali con cui l’associazione collabora, circa 20 al momento, di beneficiare del potere della lanaterpia. Lavorare a maglia, infatti, diminuisce lo stress e le preoccupazioni, aumenta la concentrazione e incrementa il benessere personale, fisico e mentale, alla stregua dell’attività di meditazione. A confermare tutti i benefici della lanaterapia, o ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è un associazione, tutta italiana, che si occupa di creare e consegnare alle persone dei kit personali per il. Stiamo parlando di Gomitolorosa, una Onlus impegnata a promuovere ifici della knitting therapy all’interno deglid’Italia, e nei reparti di oncologia. La missione è quella di permettere a tutti i pazienti deglicon cui l’associazione collabora, circa 20 al momento, dificiare del potere della lanaterpia. Lavorare a, infatti, diminuisce lo stress e le preoccupazioni, aumenta la concentrazione e incrementa ilssere personale, fisico e mentale,stregua dell’attività di meditazione. A confermare tutti ifici della lana, o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco04_08 : @FMCROfficial @Rossonerosemper La maglia mi fa schifo,come del resto tutte quelle che non sono del Milan..però se v… - feriano6 : RT @LaPecoraNera8: Il lavoro a maglia è figura delle infinite possibilità di un filo, metafora della vita: la differenza è che un intrecci… - chepalleblog : RT @robertocane69: @chepalleblog Ma che bello è il baseball?! Mike Piazza ha fatto un lavoro straordinario. L'attaccamento di questi ragazz… - ManuelaFioren : RT @PietroLazze: Gollini ha perso un’occasione per tacere. Il campo è giudice supremo e quando ha giocato non ha mai dimostrato di valere u… - ApeRegina17 : RT @LaPecoraNera8: Il lavoro a maglia è figura delle infinite possibilità di un filo, metafora della vita: la differenza è che un intrecci… -