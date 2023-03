Il karaoke Salvini-Meloni? “Questo…”: Sallusti fa impazzire Scanzi con una frase (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tanto contestato karaoke di Matteo Salvini e Giorgia Meloni in occasione del compleanno del leghista è ancora argomento di discussione nei talk show politici. A Otto e Mezzo, su La7, Lilli Gruber ne ha parlato con Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi, che hanno ovviamente due visioni completamente opposte su quanto accaduto. “Vogliamo criminalizzare questa cosa?”, ha chiesto il direttore di Libero. “Cantare non è reato - ha sottolineato - non offende nessuno, è una cosa normalissima. Mi risulta che anche i soldati ucraini alla sera nei momenti di rara pausa cantano nelle trincee anche se sono circondati da cadaveri”. Scanzi è invece andato all'attacco di Meloni e Salvini: “Sono rimasto inorridito davanti a quel video. Innanzitutto la cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tanto contestatodi Matteoe Giorgiain occasione del compleanno del leghista è ancora argomento di discussione nei talk show politici. A Otto e Mezzo, su La7, Lilli Gruber ne ha parlato con Alessandroe Andrea, che hanno ovviamente due visioni completamente opposte su quanto accaduto. “Vogliamo criminalizzare questa cosa?”, ha chiesto il direttore di Libero. “Cantare non è reato - ha sottolineato - non offende nessuno, è una cosa normalissima. Mi risulta che anche i soldati ucraini alla sera nei momenti di rara pausa cantano nelle trincee anche se sono circondati da cadaveri”.è invece andato all'attacco di: “Sono rimasto inorridito davanti a quel video. Innanzitutto la cosa ...

