(Di lunedì 13 marzo 2023) È un’onda costante ma poco visibile, una calamita di interesse che va in direzione contraria rispetto a quella che, per un decennio, è stata una costante nel discorso pubblico, e cioè la deriva ant... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandroBergamo1 : @SergioTomat Gran verità. E motivo per cui sono scettico verso ogni autonomismo o indipendentismo (anche se, in qu… - AdaCinieri : @deborah181710 Un gran momento.. è stato grande???? - Vsoldani : Il gran momento delle scuole di politica (Il Foglio Quotidiano), Mar 13, 2023 - zaziarm : @rodolforomerof Alv gran momento - michiminnie__ : Que gran momento fue Nattu Nattu #PremiacionesTNT -

Voglia di competenza. Approssimazione e antipolitica non si portano più. Proliferano i corsi per giovani di talento dove si impara a capire la cosa pubblica e si analizzano i modi di governarla. E non ...... e non è mai andata fuori dalle mura del museo che la ospita sino a questo. Sono 66 i ... terminata con Gonzalo Fernández de Córdoba, il 'Capitano', primo viceré del regno napoletano. È il ...... ne sono stati riattivati ben 51 dallo scorso gennaio, algarantiscono la presenza di ...ha commentato ancora l'esponente del governo - e soprattutto nella settimana della festa della donna...

Il gran momento delle scuole di politica Il Foglio

(Teleborsa) - Le grandi banche italiane, i cui CdA stanno approvando in questi giorni i bilanci del 2022, hanno chiuso lo scorso esercizio con una redditività complessiva in netto aumento, che rende p ...Voglia di competenza. Approssimazione e antipolitica non si portano più. Proliferano i corsi per giovani di talento dove si impara a capire la cosa pubblica e si analizzano i modi di governarla. E no ...